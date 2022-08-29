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القبض على مقيم لإيوائه 8 مخالفين لنظام أمن الحدود بخميس مشيط
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القبض على مقيم لإيوائه 8 مخالفين لنظام أمن الحدود بخميس مشيط

القبض على مقيم لإيوائه 8 مخالفين لنظام أمن الحدود بخميس مشيط
١٢:٥٤:٣٤ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، أنها قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية لإيوائه في مقر سكنه 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أمن الحدود القبض على مقيم خميس مشيط عسير

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