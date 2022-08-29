الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الدفاع الروسية”: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سوخوي 25”
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“الدفاع الروسية”: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سوخوي 25”

“الدفاع الروسية”: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سوخوي 25”
١٢:٥١:٤٥ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سوخوي 25”.

السلطات الموالية لروسيا في زابوروجيا: القصف الأوكراني للمحطة النووية ازداد الأسبوع الماضي بنسبة 70%.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا تحاول إضعاف أوروبا عن طريق “الإرهاب الاقتصادي”، وأنها قصفت إنيرغودار حيث تقع محطة زابوروجيا النووية في محاولة لاستفزاز العالم وابتزازه، مشيرًا إلى أن روسيا دولة راعية للإرهاب، ويجب أن لا يمر ابتزازها النووي دون رد.

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“الطاقة الذرية”: فريق الوكالة في طريقه إلى محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا حولت محطة زابوروجيا النووية إلى قاعدة عسكرية بما يعرض أوروبا بأكملها للخطر.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، أن عرقلة روسيا الوثيقة النهائية لمؤتمر معاهدة منع الانتشار النووي يظهر رغبتها في حجب اللغة التي أقرت وجود مخاطر إشعاعية في “زابوروجيا”.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسي، أن فريق من الوكالة في طريقه إلى محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة روسيا سوخوي محطة زابوروجيا

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