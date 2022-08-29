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مقتل 6 في حادثتي إطلاق نار بالولايات المتحدة
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مقتل 6 في حادثتي إطلاق نار بالولايات المتحدة

مقتل 6 في حادثتي إطلاق نار بالولايات المتحدة
٠١:٠٥:٠١ م، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت شرطة ديترويت، بولاية ميشيجان الأمريكية، مسلحًا، يُعتقد أنه أطلق النار بشكل عشوائي على 4 أشخاص، ما أسفر عن مقتل 3 منهم.

وفي الوقت ذاته، قال جيمس وايت، رئيس شرطة ديترويت، إنه عثر على رجل وامرأتين مقتولين بالرصاص في مواقع منفصلة حول المدينة في الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف وايت أن رجلاً رابعًا رصد المشتبه به وهو يحدق في نوافذ السيارات، وطلب منه التوقف، لكن المسلح رد بإطلاق النار عليه، حسب ما نقلته “الشرق الأوسط”.

وكانت الشرطة حضّت المواطنين على المساعدة في الإبلاغ عن المشتبه به بعد تعميم صورته، وأكد وايت أن عمليات إطلاق النار “كانت عشوائية للغاية”.

مشيرًا إلى أن: “ضحية كانت تنتظر داخل حافلة، وواحدة تمر في الشارع، إضافة إلى رجل كان يمشي مع كلبه”.

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3 آخرون في هيوستن

ولم يكن إطلاق النار هذا هو الحادث الوحيد الدامي بسلاح ناري في الولايات المتحدة أمس الأحد، إذ ذكرت سلطات مدينة هيوستن في تكساس أن 3 أشخاص قتلوا أيضًا عندما أطلق رجل النار عليهم أمام منزلهم.

وقال تروي فينر، قائد شرطة هيوستن، في مؤتمر صحفي، “هذا المشتبه به الشرير لسوء الحظ، وللأسف الشديد، أضرم النار في عديد من المنازل، وانتظر خروج سكانها ليطلق النار عليهم”.

وأضاف أنه حتى رجال الإطفاء الذين كانوا يتعاملون مع الحرائق اضطروا أيضًا إلى الاحتماء، قبل أن تصل الشرطة وتردي مطلق النار.

بينما لفت فينر إلى أن المسلح أبلغ مؤخرًا بأنه سيطرد من منزله، مرجحًا أن يكون ذلك الدافع، لكن الشرطة تحقق في الأمر.

وأصيب لاعب كرة قدم أمريكية بالرصاص في العاصمة واشنطن، لكن حالته مستقرة، ونقلاً عن الشرطة أن بريان روبنسون جونيور، اللاعب في فريق “واشنطن كوماندرز” أصيب برصاصتين خلال عملية خطف محتملة. وجرى نقله إلى المستشفى، ولا يعتقد أن إصابته تهدد حياته، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

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