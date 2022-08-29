جامعة جدة تُعلن قبول أكثر من 7000 طالب وطالبة للعام الجامعي 1444هـ

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة جدة قبول 7021 طالبًا وطالبة ببرنامج البكالوريوس في السنة المشتركة والقبول المباشر، و1260 طالبًا وطالبة ببرنامج الدبلوم للكلية التطبيقية، واستقبال أكثر من 427 طالباً وطالبة في السنة التأهيلية المسائية.

وأوضحت أن عدد المتقدمين للجامعة في مرحلة القبول عبر بوابتها الإلكترونية بلغ 100.300 ألف طالب وطالبة، وذلك حسب البرنامج الزمني المعتمد للقبول هذا العام 1444هـ، حيث أنهت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فرز ومعالجة طلبات القبول إلكترونيًا بحسب الأعداد المحددة المعتمدة، وترشيح المتقدمين على النسبة الموزونة وتسلسل الرغبات المدخلة أثناء فترة التقديم من قبل المتقدم أو المتقدمة.

وأشارت إلى أنها أتاحت للمتقدمين اختيار التقديم لبرامج متنوعة تواكب تطلعات سوق العمل المتغيرة، كالإرشاد السياحي، وتكنولوجيا حماية البيئة، وإدارة الفندقة والضيافة، وكذلك فرصة القبول للموهوبين من جميع أنحاء المملكة، ممن لم يحصلوا على قبول جامعي، في:

1 – العلوم والابتكار.

2 – الرياضة.

3 – القرآن الكريم.

4 – الثقافة والفنون”

يذكر أن الجامعة استقبلت طلاب وطالبات في السنة التأهيلية المسائية، والتي تؤهل خريجي المرحلة الثانوية ممن لم يستطيعوا الالتحاق ببرنامج البكالوريوس لمحدودية المقاعد، حيث يمنح المجتازين للبرنامج فرصة الالتحاق ببرامج الانتظام في الجامعة وفق الضوابط والمعايير.