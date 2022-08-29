بالصور.. جانب من الجهود الأمنية والمرورية لرجال الأمن مع بداية الدراسة

تواصل – فريق التحرير:

مع بداية العام الدراسي الذي انطلقت فعالياته أمس، تستمر الجهود الأمنية والمرورية لرجال الأمن العام في عدد من مناطق المملكة.

ووجه الأمن العام الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات، مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات، يسهم في زيادة وعيهم ويعزز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم.

فيما أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه تم تنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام في جميع مناطق المملكة.

وأضافت أن الخطة المرورية تهدف لتحقيق السلامة المرورية وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات، في المدن والمحافظات بالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.

وأشارت إلى أن تنفيذ الخطة المرورية، بدأ من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات، والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية، مؤكدة استمرار رجال المرور في تنفيذ الخطة المرورية حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة والصباحية والمسائية.

وشددت الإدارة العامة للمرور، على جميع السائقين عند المرور بأحد الطرق التي تمر بالمدارس، فإنه يجب التوقف تمامًا وعدم قطع صفوف الطلاب حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أن على السائقين إذا شاهدوا اللوحات الإرشادية فإن عليهم اتباع الآتي:

1 – التخفيف من سرعة المركبة.

2 – تجنب الوقوف وسط الطريق.

3 – الانتباه لمرور الطلاب بين المركبات.

4 – عند وجود حافلة مدرسية، التزم بمسافة آمنة بينك وبينها.

في الوقت نفسه، شهدت الطرق الرئيسة بالمملكة، انسيابية عالية في الحركة المرورية في أول أيام الدراسة، ولم ترصد أي حالة ازدحام للمركبات، مع تواجدت دوريات المرور في الطرق الرئيسة.

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