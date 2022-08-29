هل يحتاج الأطفال والمراهقون إلى قيلولة؟.. استشاري يوضح

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أوضح أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة د. محمد الأحمدي، أن الأطفال في سن مبكرة لا يحتاجون إلى قيلولة، ولا يجب إجبارهم عليها.

وكشف الأحمدي أن الدراسات العلمية تقول إن الطفل في عمر 7 سنوات، لا يحتاج إلى قيلولة. أما بخصوص المراهقين، فبيّن الأحمدي أنهم ربما ينامون في ساعات النهار، ولكن لتعويض نقص النوم في ساعات الليل، ولكنهم كذلك لا يحتاجون إلى قيلولة.

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وفي وقت سابق، شرح الأحمدي أن القيلولة وهي النوم نهارًا، ما هي إلا عملية استرخاء، وليست “غيبوبة”.

وأضاف خلال استضافته على قناة “السعودية”، أن الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن القيلولة إذا زادت عن 30 دقيقة فإنها تؤثر على عملية النوم في الليل، لافتًا إلى أن القيلولة لابد أن تكون في وقت مبكر من منتصف النهار وليس في وقت العصر أو بعده.