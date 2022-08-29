الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. الصين تُغلق أكبر سوق للإلكترونيات بسبب انتشار كورونا
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عاجل.. الصين تُغلق أكبر سوق للإلكترونيات بسبب انتشار كورونا

عاجل.. الصين تُغلق أكبر سوق للإلكترونيات بسبب انتشار كورونا
١١:١٨:٣٧ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في الصين، أنها قررت غلق أكبر سوق للإلكترونيات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا بعدما وضعت السلطات، منطقة في العاصمة الصينية بكين تحت الإغلاق العام المشددة، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك علاقة بين هذه الإصابات وبين أكبر سوق للجملة في المدينة.

وفرضت الحكومة حالة من الإغلاق العام على 11 حيًّا مجاورًا للسوق، في حين جرى فحص عشرة آلاف موظف في السوق، مع فحص كل من كان على اتصال بالسوق وقاطني المنطقة المحيطة به.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، من طفرات جديدة لفيروس كورونا بعد نهاية فصل الصيف، خاصة مع العودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة.

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ودعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية، وكذلك تجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة التي قد تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية الخريف والشتاء، حسب “العربية”.

في الوقت نفسه، أظهرت آخر البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة قد تجاوز 597 مليونًا، فيما اقترب عدد الوفيات من 6.5 مليون، وبلغ عدد الجرعات اللقاحية الموزعة في العالم 12.4 مليار.

وأشارت المنظمة إلى أن العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا منذ مطلع العام الجاري قد تجاوز المليون، ما يشكّل مؤشرًا واضحًا على أن الفيروس ما زال يتمتع بقدرة عالية على السريان.

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إغلاق عام الصين بكين فيروس كورونا لقاحات كورونا

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