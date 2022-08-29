الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على يمني لانتحاله صفة وارتكابه حوادث سرقة في جدة
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القبض على يمني لانتحاله صفة وارتكابه حوادث سرقة في جدة

القبض على يمني لانتحاله صفة وارتكابه حوادث سرقة في جدة
١٠:٥٧:٣٤ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة جدة، أنها تمكنت من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأوضحت أن اليمني المخالف انتحل صفة غير صحيحة وارتكب حوادث سلب وسرقة، وأنها ضبطت بحوزته هوية وطنية مزورة.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت دوريات الأمن بجدة، أنها تمكنت من القبض على مقيمَيْن لنقلهما في مركبة مسروقة 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأوضحت أنها قبضت على مقيم من الجنسية السودانية يرافقه مقيم من الجنسية نفسها لنقلهما في مركبة مسروقة يقودها أحدهما 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، وتم استرداد المركبة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهما للنيابة العامة، فيما تم إحالة المخالفين لجهة الاختصاص.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

 

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