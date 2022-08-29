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بـ 45 درجة مئوية.. حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم من بين مدن المملكة
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بـ 45 درجة مئوية.. حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم من بين مدن المملكة

بـ 45 درجة مئوية.. حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم من بين مدن المملكة
١١:٠٤:٢١ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في حفر الباطن، و43 درجة في المدينة المنورة والأحساء، بينما تصل 42 درجة في الرياض والدمام والعلا ورفحاء والخرج ، و41 درجة في مكة وعرعر وسكاكا وادي الدواسر.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 28 درجة، بينما سجلت أبها 30 درجة مئوية.

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“الأرصاد” يتوقع هطول أمطار مصحوبة برياح وعوالق ترابية على 6 مناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الرياض حالة الطقس حفر الباطن خبراء الطقس درجات الحرارة

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