رقم الضمان الاجتماعي.. طريقة التواصل وخطوات التسجيل

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رقم الضمان الاجتماعي يساعد على معرفة الراتب أو الاستعلام عن المعاشات وموعد صرفها، وتعمل وزارة العمل والبيئة على تطوير هذه الخدمة المقدمة للمواطنين لتوفير الخدمات التي تساعدهم للوصول إلى المستحقات الخاصة بهم.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

خدمة الضمان الاجتماعي مقدمة من وزارة العمل والبيئة لصرف مبالغ شهرية للمواطنين المستفيدين من هذه الخدمة، ويتم أخذ هذه المبالغ من أموال الزكاة، ورقم الضمان الاجتماعي وهو 19911 ويكون متاحًا 24 ساعة.

كيفية التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي

-يقوم المواطن برفع كافة مستنداته المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

-بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات والأوراق يقوم بالانتظار لحين مناقشة أهليته وأحقيته في الحصول على هذه الخدمة وذلك من قبل لجان متخصصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أن هناك خطة تطويرية لهذه الخدمة من قبل الحكومة حيث تعمل جاهدة على تطوير كافة النظم المتعلقة بضمان حقوق حصول المواطنين على هذه الخدمة.

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شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

– لا بد من أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل.

– تصرف هذه الرواتب للأيتام من الجنسين سواء المتوفي الوالدين أو الوالد فقط.

-تصرف المنحة للمرأة الأرملة والتي تعول أطفالها.

– في حالة إذا كان المتقدم متزوجًا، لا بد أن يكون راتبه أقل من 868 ريالاً.

-في حالة كونه أعزب، أن يكون راتبه أقل من 3000 ريال .

-بالنسبة للشباب الذكور يصرف له معاش الضمان في حالة أن يكون في عمر 18 عامًا، ويكون ما زال في مرحلة التعليم.

-يصرف المعاش للإناث أيضًا في حالة عدم حصولها على وظيفة، وأيضا للأنثى العزباء.