الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
رقم الضمان الاجتماعي.. طريقة التواصل وخطوات التسجيل
بـ 45 درجة مئوية.. حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم من بين مدن المملكة
القبض على يمني لانتحاله صفة وارتكابه حوادث سرقة في جدة
ضغوط العمل لها ثمن.. أعراض متلازمة الاحتراق النفسي
أبرزها برنامج “منافس” لخدمة الطلاب.. كل ما تريد معرفته عن خدمات هيئة تقويم التعليم
عاجل.. حريق في مستودع صناعي بالإمارات

أحدث الأخبار

رقم الضمان الاجتماعي.. طريقة التواصل وخطوات التسجيل

رقم الضمان الاجتماعي.. طريقة التواصل وخطوات التسجيل
١١:١٢:١٨ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

رقم الضمان الاجتماعي يساعد على معرفة الراتب أو الاستعلام عن المعاشات وموعد صرفها، وتعمل وزارة العمل والبيئة على تطوير هذه الخدمة المقدمة للمواطنين لتوفير الخدمات التي تساعدهم للوصول إلى المستحقات الخاصة بهم.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

خدمة الضمان الاجتماعي مقدمة من وزارة العمل والبيئة لصرف مبالغ شهرية للمواطنين المستفيدين من هذه الخدمة، ويتم أخذ هذه المبالغ من أموال الزكاة، ورقم الضمان الاجتماعي وهو 19911 ويكون متاحًا 24 ساعة.

كيفية التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي

-يقوم المواطن برفع كافة مستنداته المطلوبة إلكترونيًا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

-بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات والأوراق يقوم بالانتظار لحين مناقشة أهليته وأحقيته في الحصول على هذه الخدمة وذلك من قبل لجان متخصصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما أن هناك خطة تطويرية لهذه الخدمة من قبل الحكومة حيث تعمل جاهدة على تطوير كافة النظم المتعلقة بضمان حقوق حصول المواطنين على هذه الخدمة.

اقرأ أيضًا:

الضمان الاجتماعي المطوّر.. طريقة ومواعيد التسجيل وآلية الاعتراض

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

– لا بد من أن يكون المتقدم عاطلاً عن العمل.

– تصرف هذه الرواتب للأيتام من الجنسين سواء المتوفي الوالدين أو الوالد فقط.

-تصرف المنحة للمرأة الأرملة والتي تعول أطفالها.

– في حالة إذا كان المتقدم متزوجًا، لا بد أن يكون راتبه أقل من 868 ريالاً.

-في حالة كونه أعزب، أن يكون راتبه أقل من 3000 ريال .

-بالنسبة للشباب الذكور يصرف له معاش الضمان في حالة أن يكون في عمر 18 عامًا، ويكون ما زال في مرحلة التعليم.

-يصرف المعاش للإناث أيضًا في حالة عدم حصولها على وظيفة، وأيضا للأنثى العزباء.

الكلمات الدلالية:
التنمية البشرية الضمان الاجتماعي رقم الضمان رقم الضمان الاجتماعي

مواد ذات صلة

المزيد
“التنمية العقارية” يصدر 5254 قرضاً بقيمة 2.6 مليار ريال

“التنمية العقارية” يصدر 5254 قرضاً بقيمة 2.6 مليار ريال

منذ 8 سنوات
«المرور» يتفاعل مع مقطع سائق باص معلمات متهور بحفر الباطن (فيديو)

«المرور» يتفاعل مع مقطع سائق باص معلمات متهور بحفر الباطن (فيديو)

منذ 6 سنوات
محكمة مكة تبلغ متهمي «رافعة الحرم» بتجاوز الدفوع الشكلية

محكمة مكة تبلغ متهمي «رافعة الحرم» بتجاوز الدفوع الشكلية

منذ 5 سنوات
الرياض.. ضبط ٤٢٤ ألف قرص «أمفيتامين» مُخبأة داخل أطباق معدنية (صور)

الرياض.. ضبط ٤٢٤ ألف قرص «أمفيتامين» مُخبأة داخل أطباق معدنية (صور)

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *