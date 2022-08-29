الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
فوائد وأضرار شرب المياه قبل النوم
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فوائد وأضرار شرب المياه قبل النوم

فوائد وأضرار شرب المياه قبل النوم
٠٩:٣٤:٠٣ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يحاول بعض الناس تعويض نقص المياه على مدار اليوم بشرب المياه قبل الخلود إلى النوم، ويكسب الجسم كثيرًا من شرب المياه قبل النوم، فاعتياد هذا الأمر يساعد الناس على تلبية حاجة أجسادهم للسوائل خلال الدقائق الأخيرة من يومهم.

وبالنسبة إلى البعض الآخر، يساعد الماء في الحصول على نوم أفضل، عبر السماح لأجسادهم بإفراز العرق وإبقاء أجسادهم في صورة أكثر برودة وراحة، والمحافظة على درجة الحرارة المعتدلة، نظرًا لأن الحرارة تؤثر على قدرة الجسد على النوم.

لكن للأمر جوانب سلبية أيضًا، فشرب أكواب عديدة من الماء قبل أن يأوي المرء إلى الفراش ليس مفيدًا، لأنه ببساطة سيجعلك تستيقظ مرارًا لقضاء الحاجة، مما يؤثر على نوعية النوم.

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ولا يرى الخبراء دليلاً على أن شرب المياه قبل النوم مباشرة قد يساعدهم في إنقاص الوزن، علاوة على أن الاستيقاظ المتكرر في الليل يقضي على أي فائدة مفترضة.

فالنوم السيء يؤثر على هرمونات الجوع والشبع، مما يجعلك تشعر بجوع كثير أثناء النهار، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتعتمد كمية الماء المناسبة للشخص قبل النوم على عوامل عدة، منها: كم شرب من المياه طوال اليوم، ومدى ممارسته للنشاطات البدنية والحرارة المحيطة به وحجمه.

الكلمات الدلالية:
إنقاص الوزن الجفاف شرب الماء قبل النوم فوائد وأضرار شرب المياه

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