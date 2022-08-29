لهذا السبب.. متسول أمريكي يحصل على 100 مليون دولار

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حصل متسول في الولايات المتحدة الأمريكية على تعويض مقداره 100 مليون دولار بسبب واقعة حدثت معه قبل 4 سنوات.

ومنحت هيئة المحلفين الفيدرالية في مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، تعويضًا السبت مقداره 100 مليون دولار لمتسول سقط على الأرض وكسر رقبته بعد أن أطلق ضابط شرطة حزمة صاعقة عليه من مسدس كهربائي أثناء مطاردته له على الأقدام قبل 4 سنوات، وفق “العربية نت”.

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وقال محامي المتسول المصعوق Jerry Blasingame البالغ حاليا 69 عامًا، إنه يحتاج إلى رعاية على مدار الساعة “كلفتها مليون دولار سنويًا، ومدين بأكثر من 14 مليونا تثبتها فواتير طبية حتى الآن” وفق تعبير المحامي Ven Johnson لهيئة محلفين وجدت أن الضابط Jon Grubbs استخدم قوة غير معقولة ضد البالغ وقتها 65 عامًا، فقط لأنه كان في 10 يوليو 2018 يطلب نقودًا من المارة والسائقين، كأي متسول آخر.

وأضاف: “في تلك اللحظة وصل الضابط “جروبس” مع شرطي آخر ووجده يتحدث إلى أحد السائقين، فترجل من سيارة الدورية وطلب من “بلاسينجم” أن يتوقف، إلا أن المتسول “خشي مما لا يعرف كنهه، فغادر الشارع، وسريعًا لحق به جروبس وبدأ يطارده، فقط لأنه كان يطلب من الناس مالا” بحسب ما لخص المحامي ما حدث، منهيًا لهيئة المحلفين بأن “جروبس” صعق المتسول بحزمة كهربائية سبّبت له شللا أسفل الرقبة، وهي صعقة نسمع رنينها في بداية الفيديو المعروض أدناه، يليها سقوط “بلاسينغيم” مغميًا عليه”.

ووجدت هيئة المحلفين أن إدارة شرطة Atlanta ملزمة بدفع تعويضات مقدارها 60 مليون دولار للمتسول، إضافة إلى دفع الضابط الصاعق تعويضًا مقداره 40 مليونًا له أيضًا، وفقًا لما ألمت به “العربية.نت” مما بثته الوكالات، ومما ورد في الإعلام المحلي نقلا عن قناة WXIA-TV التلفزيونية المحلية بأتلنتا، كما عما ورد الأحد بصحيفة يومية مختصة بالمحاكم، هي Atlanta Journal-Constitution المحلية الصدور في أتلانتا.