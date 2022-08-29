الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
جامعة الملك خالد: إيقاف عمليات القبول وانتظام الدراسة لجميع الطلاب
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جامعة الملك خالد: إيقاف عمليات القبول وانتظام الدراسة لجميع الطلاب

جامعة الملك خالد: إيقاف عمليات القبول وانتظام الدراسة لجميع الطلاب
٠٨:٥٦:١٧ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إيقاف جميع عمليات القبول، وانتظام الدراسة لجميع طلاب وطالبات الجامعة.

وأكدت أنه تم شغل جميع مقاعد البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444، وتسأل العمادة الله للجميع التوفيق.

ورحب رئيس الجامعة أ.د.فالح بن رجاء الله السلمي، – مع أول أيام العام الجامعي 1444- بطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، مهنئًا الجميع بانطلاق العام الجامعي، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وفي وقت سابق، أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، عن إتاحة القبول الإلحاقي عبر خدمتي “القبول الإلكتروني الفوري” و”تغيير القبول”، مؤكدة أنه نظرًا لاكتمال شغل جميع مقاعد البكالوريوس؛ فقد تم إيقاف خدمة “تغيير القبول”، واستمرت إتاحة خدمة “القبول الإلكتروني الفوري” حتى أمس الأحد 1 / 2 / 1444 الساعة 2 ظهرًا؛ لاستكمال القبول على مقاعد الدبلوم.

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الكلمات الدلالية:
العام الجامعي انتظام الدراسة باب القبول جامعة الملك خالد

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