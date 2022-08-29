تبدأ اليوم.. طريقة ورابط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

تواصل- فريق التحرير

رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1444 للمعلمين، توفره صحيفة “تواصل” للتقديم على اختبار الرخصة المهنية، وفق الخطة الزمنية التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويبدأ، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، التسجيل في اختبار الرخصة المهنية “العام”، وكذلك اختبار الرخصة المهنية “التخصصي”، للرجال، على أن يغلق باب التسجيل في الـ8 من أكتوبر للعام الحالي.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية

يتكون اختبار الرخصة المهنية من جزأين، الأول التربوي العام لكافة المعلمين ويغطي المجالات التربوية العامة (القيم والمسؤوليات المهنية – المعرفة المهنية – الممارسة المهنية)، أما الثاني وهو الاختبار التخصصي الذي يغطي المجالات والمعايير لبنية التخصص، وقد تم اعتماد 37 تخصصًا للمعلمين حتى الآن في الهيئة.

وتتيح استمرار التسجيل في الاختبار العام للرخص المهنية، وقد أرفقت ملف الضوابط بإعلانها عبر حسابها على تويتر، إلى جانب الحصول عليه من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكنكم الدخول على رابط التسجيل وإصدار الرخص المهنية لمن اجتاز الاختبارين (tpl.etec.gov.sa).

متى يبدأ التسجيل في الرخصة المهنية 1444؟

يبدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام للرجال اعتبارًا من اليوم 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ التقديم للنساء بتاريخ 5 سبتمبر 2022م، تكون فترة الاختبار اعتبارًا من 11 نوفمبر 2022م حتى 14 نوفمبر 2022م.

بدء تسجيل اختبار الرخصة المهنية التخصصي للرجال اعتبارًا من 29 أغسطس 2022م، بينما يبدأ للنساء اعتبارًا من 5 سبتمبر 2022م، وتبدأ فترة الاختبار من 21 يناير 2023م حتى 25 يناير 2023م.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يتم التسجيل في نظام الرخص المهنية لإصدار الرخصة حال كان المتقدم مجتازاً لاختبار الكفايات عن طريق:

-الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني

-الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الوحد عن طريق تعبئة بيانات نظام أبشر (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)

-النقر على أيقونة “إصدار” مباشرةً.

أما في حال كان المتقدم غير مجتازاً لاختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات فيتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال:

– أيقونة “الاختبارات”

-اختيار (الاختبارات العامة – الاختبارات التخصصية)

ويتم التقديم وفق المواعيد الرسمية المعلن عنها من قبل الهيئة.

شروط الحصول على الرخصة المهنية 1444

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية والتي تتمثل في:

– ضرورة الحصول على المؤهل المناسب وفق الاشتراطات التي تضعها الجهات ذات العلاقة

-استيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية.

– توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية “الاختبار التربوي العام والتخصصي”

-تحقيق الدرجة المطلوبة في الاختبارين لكل مستوى،