“الطاقة الذرية”: فريق الوكالة في طريقه إلى محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو جروسي، أن فريقًا من الوكالة في طريقه إلى محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

وأكد رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أن روسيا قصفت إنيرغودار حيث تقع محطة زابوروجيا النووية في محاولة لاستفزاز العالم وابتزازه، مشيرًا إلى أن روسيا دولة راعية للإرهاب، ويجب أن لا يمر ابتزازها النووي دون رد.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا حولت محطة زابوروجيا النووية إلى قاعدة عسكرية بما يعرض أوروبا بأكملها للخطر.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، أن عرقلة روسيا الوثيقة النهائية لمؤتمر معاهدة منع الانتشار النووي يظهر رغبتها في حجب اللغة التي أقرت وجود مخاطر إشعاعية في “زابوروجيا”.

اقرأ أيضًا:

“الاتحاد الأوروبي” يُحذر: الوضع حول محطة زابوريجيا مقلق للغاية

“الطاقة الذرية” تدعو لضبط النفس في محطة زابوريجيا.. ماذا يحدث ؟

من ناحية أخرى، أكدت إدارة مقاطعة زابوروجيا الموالية لروسيا، أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية قرب المحطة النووية، لافتة إلى أن المحطة النووية تعمل بشكل طبيعي ومستوى الإشعاع في حدوده الطبيعية، وأنها وضعت خطة لإجلاء السكان في حال وقوع أي طارئ في المحطة النووية.

فيما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بشن ضربات استهدفت محطة زابوريجيا النووية التي تضمّ ستّة مفاعلات قدرتها الإجمالية تبلغ 6000 ميجاوات وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه منظمة الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة؛ لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات تفتيش محتملة.