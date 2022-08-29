بالفيديو.. توضيح مهم من “الخثلان” عن فضل بناء المساجد في الإسلام

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن بناء المساجد في الشريعة الإسلامية لها فضل عظيم.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن من بنى مسجدًا في سبيل الله له فضل عظيم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من بنى لله مسجدًا بنى الله له به بيتًا في الجنة”.

وأضاف أن الله تعالى يجازي من بنى مسجدًا له بالجزاء الحسن، حتى لو كان مسجدًا صغيرًا، ما يدل على الفضل العظيم والأجر الجزيل، لمن بنى مسجدًا لله عز وجل، مشيرًا إلى قول النبي (عليه والصلاة والسلام): “من بنى لله”، وهو يشير إلى شرط الإخلاص، لذا ينبغي على من بنى مسجدًا أن يحرص على تحقيق شرط إخلاص النية لله وحده لا شريك له.

وأكد أن الإخلاص أمر مهم جدًا في الأعمال الجليلة التي يقدمها العبد لله تعالى، وخاصة بناء مسجد، فإن استطاع أن يخفي اسمه فهو أولى، وأن الكثير من أهل العلم استحبوا أن يخفي الباني اسمه، ليكون هذا أعظم لأجره، لافتًا إلى أن المسجد هو من أعظم الأوقاف وأفضلها.