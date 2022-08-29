الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شركة الكهرباء: 4 اشتراطات لإزالة العداد بشكل نهائي
بالفيديو.. توضيح مهم من “الخثلان” عن فضل بناء المساجد في الإسلام
السويد تحاكم شقيقين من أصل إيراني بتهمة التجسس
السلطات الباكستانية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 1061 قتيلاً
“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة بيع أطعمة تحتوي على زيوت مُهدرجة بالأسواق
خدمة اليوم.. 9 خطوات تُمكنك من إصدار ترخيص زراعي

أحدث الأخبار

شركة الكهرباء: 4 اشتراطات لإزالة العداد بشكل نهائي

شركة الكهرباء: 4 اشتراطات لإزالة العداد بشكل نهائي
٠٨:٢١:٥٢ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، الاشتراطات الخاصة بإزالة العداد بشكل نهائي بغرض الهدم.

وأشارت الشركة، عبر صفحتها على “تويتر”، إلى أن الاشتراطات تتضمن تقديم تصريح الهدم، وتصفية أي مستحقات وإلغاء الاشتراك، مع عدم وجود أي مستفید آخر من العداد.

وأكدت أنه يمكن التقدم بطلب إزالة عداد عبر موقعها على الرابط goo.gl/hbqc3Dـ لافتة  ، لافتة أنه لا يتاح إيقاف العداد بشكل مؤقت لحين سداد الفواتير المتأخرة.

اقرأ أيضًا:

السعودية للكهرباء: أحمال يوم العيد 246 ميجاوات.. واستقرار كامل للخدمة

لتجنب المخاطر.. «السعودية للكهرباء» تطلق خدمة جديدة

وسبق أن أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، خدمات جديدة توفر للمشتركين مزايا تسهم في تحسين تجربة المشتركين، وتتيح لهم مراقبة نمط الاستهلاك، ومعرفة قراءة العداد الحالية عن بعد لتعزيز الشفافية.

وقالت الشركة في منشور لها على حسابها بـ”تويتر”: “تابع استهلاكك أول بأول.. مع تطبيق الكهرباء 5 خدمات جديدة”.

وأوضحت الشركة أن الخدمات الخمس هي (معرفة نمط الاستهلاك، والتنبيهات والإشعارات، ومقارنة الاستهلاك، والقراءة الحالية للعداد، ومعرفة نمط الأحمال).

الكلمات الدلالية:
ازالة العداد تصريح الهدم شركة الكهرباء

مواد ذات صلة

المزيد
من الخطوط الأمامية.. مرابطو الحد الجنوبي يتناولون إفطارهم أثناء تأدية واجبهم (فيديو)

من الخطوط الأمامية.. مرابطو الحد الجنوبي يتناولون إفطارهم أثناء تأدية واجبهم (فيديو)

منذ 5 سنوات
امرأة مسلمة تتعرض لاعتداء لفظي وبدني في أمريكا

امرأة مسلمة تتعرض لاعتداء لفظي وبدني في أمريكا

منذ 6 سنوات
مدني جازان يجدد تحذيراته: لا تُجازفوا بدخول الأودية أثناء الأمطار

مدني جازان يجدد تحذيراته: لا تُجازفوا بدخول الأودية أثناء الأمطار

منذ 8 سنوات
مكة.. تغيب 4 متهمين عن الجلسة القضائية الخاصة بـ«رافعة الحرم»

مكة.. تغيب 4 متهمين عن الجلسة القضائية الخاصة بـ«رافعة الحرم»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *