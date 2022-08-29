شركة الكهرباء: 4 اشتراطات لإزالة العداد بشكل نهائي

تواصل- فريق التحرير

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، الاشتراطات الخاصة بإزالة العداد بشكل نهائي بغرض الهدم.

وأشارت الشركة، عبر صفحتها على “تويتر”، إلى أن الاشتراطات تتضمن تقديم تصريح الهدم، وتصفية أي مستحقات وإلغاء الاشتراك، مع عدم وجود أي مستفید آخر من العداد.

وأكدت أنه يمكن التقدم بطلب إزالة عداد عبر موقعها على الرابط https://goo.gl/hbqc3Dـ لافتة ، لافتة أنه لا يتاح إيقاف العداد بشكل مؤقت لحين سداد الفواتير المتأخرة.

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لتجنب المخاطر.. «السعودية للكهرباء» تطلق خدمة جديدة

وسبق أن أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، خدمات جديدة توفر للمشتركين مزايا تسهم في تحسين تجربة المشتركين، وتتيح لهم مراقبة نمط الاستهلاك، ومعرفة قراءة العداد الحالية عن بعد لتعزيز الشفافية.

وقالت الشركة في منشور لها على حسابها بـ”تويتر”: “تابع استهلاكك أول بأول.. مع تطبيق الكهرباء 5 خدمات جديدة”.

وأوضحت الشركة أن الخدمات الخمس هي (معرفة نمط الاستهلاك، والتنبيهات والإشعارات، ومقارنة الاستهلاك، والقراءة الحالية للعداد، ومعرفة نمط الأحمال).