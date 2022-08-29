الزعاق يكشف أعلى قمة جبل في المملكة

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن أعلى قمة جبل في المملكة هي السودة بأبها، التابعة لسلسة جبال السروات في عسير.

وأشار الزعاق إلى أن جبال السودة ترتفع لأكثر من 3 آلاف متر عن سطح البحر، وسميت بهذا الاسم لسواد صخورها في الأرض، وسواد سحبها في وجه السماء، لغزارتها وكثافة الرطوبة، التي تحول بياض الأشياء إلى سواد.

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وكشف خبير الأرصاد أن سلسلة جبال السروات المحاذية للسواحل التهامية، تحجب السحب وتمنع الأمطار من المناطق الداخلية فتجدب.

وتقف جبال السودة شامخة أمام التيارات الهوائية الرطبة القادمة من السواحل التهامية، وعند ارتفاعها تصطدم بطبقة البرودة، فتتحول الرطوبة إلى ضباب، ولهذا يطلق عليها مدينة الضباب والسحاب، وتتميز السودة بكثافة وغزارة أشجار العرعر النادر، وبرودة أجوائها طوال موسم الصيف.