الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يمدد القبول المباشر حتى الأربعاء
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المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يمدد القبول المباشر حتى الأربعاء

المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يمدد القبول المباشر حتى الأربعاء
٠٨:٣١:١٢ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء، اليوم، تمديد القبول المباشر للراغبين بالتسجيل في برامج المعهد وأقسامه لمرحلتي الدبلوم الصناعي الثانوي والبرامج الفصلية حتى يوم الأربعاء المقبل 4/ 2 /1444هـ.

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وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون بمقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، لمدة ثلاث سنوات لحاملي الثالث متوسط، والأول ثانوي، والثاني ثانوي، وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد في تخصص تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.

وأكد المعهد حرصه على تقديم بيئة تدريب ذات جودة عالية لإعداد طاقات بشرية ووطنية ذات كفاءة وتمكين وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية قدرها 800 ريال طوال مدة التدريب، ومنحه فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.

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