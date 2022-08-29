الأرصاد تنبه أهالي منطقتي الرياض والمدينة المنورة.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس خلال الساعات القليلة الماضية على منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وتشمل الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وسحب رعدية وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على الرياض حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين، بينما تستمر على المدينة المنورة حتى الساعة الثامنة مساء بمشيئة الله .