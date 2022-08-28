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غش القهوة بالمملكة.. شاهد كيف يخلطونها بمكونات صينية بأقل من 10 % من سعرها
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غش القهوة بالمملكة.. شاهد كيف يخلطونها بمكونات صينية بأقل من 10 % من سعرها

غش القهوة بالمملكة.. شاهد كيف يخلطونها بمكونات صينية بأقل من 10 % من سعرها
٠٢:٢٦:٠١ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

لم تسلم القهوة من غش وتدليس بعض الباعة؛ وتتعدد القهوة وأنواعها من حيث المنشأ ومن حيث النوع، كما أنها من أكثر المنتجات استهلاكا في العالم؛ حيث تتعد طرق إعدادها من بلد إلى آخر.

وفي تحقيق موسع بثته قناة “الإخبارية” كشفت فيه عن أن أنواع القهوة كثيرة فمنها البرازيلي والحبشي والأولومبي الفيتانامي الهندي الإندونيسي واليمني.

وكشف التحقيق أن هناك من الباعة من يغش ويخلط أنواعا رخيصة بالأنواع الغالية، فهناك القهوة الصينية التي يغشونها بالسوق ويقولون إنها يمنية سعرها بـ 100 ريال، وهي ليست يمنية، فاليمنية سعرها بـ 2300 ريال.

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أنواع القهوة غش القهوة قناة الإخبارية نشرة التاسعة نوعيات رخيصة

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