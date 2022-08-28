وظائف شاغرة بشركة علم لأمن المعلومات بالرياض
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة علم لأمن المعلومات (Elm) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ مستشار تقني
ما قبل البيع / مهندس الحلول
المؤهلات والخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات / هندسة البرمجيات / علوم الحاسب
ـ خبرة ذات الصلة في الصناعة.
ـ محلل إدارة التغيير- ITSM:
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا