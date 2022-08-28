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وظائف شاغرة بشركة علم لأمن المعلومات بالرياض
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محليات

وظائف شاغرة بشركة علم لأمن المعلومات بالرياض

وظائف شاغرة بشركة علم لأمن المعلومات بالرياض
٠٢:٢٢:٢٥ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات (Elm) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مستشار تقني
ما قبل البيع / مهندس الحلول

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات / هندسة البرمجيات / علوم الحاسب

ـ خبرة ذات الصلة في الصناعة.

ـ محلل إدارة التغيير- ITSM:

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 29 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا

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المسمى الوظيفي علم لأمن المعلومات فرص وظائف شاغرة

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