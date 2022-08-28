تطورات سريعة.. رئيس أوكرانيا يقيل نائب قائد الحرس الوطني

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أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نائب قائد حرسه الوطني روسلاف سبودار، بمرسوم نشر على موقع زيلينسكي الإلكتروني.

وفي وقت سابق أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائد قوات العمليات الخاصة من منصبه.

يأتي ذلك بعد أيام من إقالة الرئيس الأوكراني، صديق طفولته من سدة جهاز الأمن، وحليفا مقربا من منصب المدعي العام، في خطوةٌ وصفت بأنها أكبر عملية تطهير داخلية للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، لاسيما وأن المقالين هما أكبر اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون في أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي الأسبوع الماضي، عن تعديل كبير أقال بموجبه رئيس جهاز المخابرات والأمن الداخلي إيفان باكانوف الذي كان قد قاد حملته الانتخابية، والمدعي العام إيرينا فينيديكتوفا.