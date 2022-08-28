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الكويت.. العثور على جثة أمريكي متعفنة داخل شقة
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دولي

الكويت.. العثور على جثة أمريكي متعفنة داخل شقة

الكويت.. العثور على جثة أمريكي متعفنة داخل شقة
٠٢:١٩:١٢ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

عثرت الشرطة الكويتية على جثة أمريكي في إحدى الشقق السكنية بمنطقة فهد الأحمد؛ وذلك بعد ورود بلاغ من قبل الجيران عن وجود رائحة كريهة تخرج من الشقة.

وبحسب المعلومات والمصادر الكويتية؛ وعند انتقال رجال الأمن وفتح الشقه تبين وجود جثة متعفنة ويعتقد بأنه مر عليها أكثر من خمسة أيام.

في الأثناء؛ قامت الشرطة بالاستعلام عن صاحب الشقة؛ تبين أنه أمريكي يعمل مهندس كمبيوتر وأثبتت الأدلة الجنائية أن الجثة تعود له حسب البصمة.

وقد تم تسجيل وقائع القضية بعد إبلاغ النيابة وفي انتظار تقرير الطب الشرعي والتحاليل لمعرفة أسباب الوفاة حيث لا توجد آثار عنف على الجثة فيما يبدد الشبهة الجنائية في الموضوع.

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