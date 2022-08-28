الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي مكثف وقصف مدفعي على تعز

تواصل ـ فريق التحرير:

هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم الإثنين مواقع قوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية، غربي تعز، ويسعون للتقدم باتجاه خط الضباب لقطع الخط الرئيسي، فيما تتصدى قوات الجيش الوطني للهجوم ببطولة وصمود .

وأكدت مصادر محلية أن المعارك الدائرة غير مسبوقة بالجبهة الغربية؛ حيث يهاجم فيها الحوثيون بأنساق كبيرة مصحوبين بقصف مدفعي مكثف منذ عدة ساعات.

وأضافت المصادر أن مجاميع مسلحة قامت بقطع الخط الرئيسي؛ حيث تواصل الجماعات المسلحة عمليات قطع الطرق الرئيسية من حين لآخر في ظل حالة من الإنفلات الأمني تشهدها المحافظة.

وأوضحت أن المسلحين منعوا المواطنين من الدخول إلى المدينة والخروج منها دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه التصرفات.

وتشير المعلومات إلى استمرار التوتر في المنطقة، مع استمرار قطع خط الضباب، مع وجود جهود عسكرية لاحتواء الموقف.