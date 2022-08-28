الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي مكثف وقصف مدفعي على تعز
شاهد.. قائد مركبة يقطع الإشارة ويعرض حياة الآخرين للخطر
أشبه بنهرٍ جارٍٍ .. سيول عارمة في وادي المشاش بمكة (فيديو)
توجّه لدى وزارة التعليم لإلغاء السنة التحضيرية في الجامعات
توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية على 3 مناطق
هل رأيت قلب حوت من قبل.. ما وزنه وكم عدد مرات دقاته في الدقيقة

دولي

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي مكثف وقصف مدفعي على تعز

الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي مكثف وقصف مدفعي على تعز
٠١:٥٥:٠٦ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية، صباح اليوم الإثنين مواقع قوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية، غربي تعز، ويسعون للتقدم باتجاه خط الضباب لقطع الخط الرئيسي، فيما تتصدى قوات الجيش الوطني للهجوم ببطولة وصمود .

وأكدت مصادر محلية أن المعارك الدائرة غير مسبوقة بالجبهة الغربية؛ حيث يهاجم فيها الحوثيون بأنساق كبيرة مصحوبين بقصف مدفعي مكثف منذ عدة ساعات.

وأضافت المصادر أن مجاميع مسلحة قامت بقطع الخط الرئيسي؛ حيث تواصل الجماعات المسلحة عمليات قطع الطرق الرئيسية من حين لآخر في ظل حالة من الإنفلات الأمني تشهدها المحافظة.

وأوضحت أن المسلحين منعوا المواطنين من الدخول إلى المدينة والخروج منها دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه التصرفات.

وتشير المعلومات إلى استمرار التوتر في المنطقة، مع استمرار قطع خط الضباب، مع وجود جهود عسكرية لاحتواء الموقف.

الكلمات الدلالية:
الجبهة الغربية الجماعات المسلحة الجيش اليمني خط الضباب هجوم حوثي

مواد ذات صلة

المزيد
الكويت توقف 20 متهماً لكتابة عبارات مسيئة “للسيدة عائشة” على جدران احد المساجد

الكويت توقف 20 متهماً لكتابة عبارات مسيئة “للسيدة عائشة” على جدران احد المساجد

منذ 11 سنة
بعد خطاب ترامب.. إطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن

بعد خطاب ترامب.. إطلاق نار على مكتب رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن

منذ 5 سنوات
المملكة تطبق المعاملة بالمثل في تأشيرات الكنديين

المملكة تطبق المعاملة بالمثل في تأشيرات الكنديين

منذ 11 سنة
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة إلى 24 شهيداً و 203 جرحى

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة إلى 24 شهيداً و 203 جرحى

منذ 3 أسابيع

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *