أشبه بنهرٍ جارٍٍ .. سيول عارمة في وادي المشاش بمكة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيول عارمة في وادي المشاش بمنطقة مكة المكرمة، أشبه بنهر جارٍ.

ووثق المقطع، جريان السيول في مشهد مهيب في وادي المشاش بمكة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.