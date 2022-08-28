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هل رأيت قلب حوت من قبل.. ما وزنه وكم عدد مرات دقاته في الدقيقة
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هل رأيت قلب حوت من قبل.. ما وزنه وكم عدد مرات دقاته في الدقيقة

هل رأيت قلب حوت من قبل.. ما وزنه وكم عدد مرات دقاته في الدقيقة
١٢:٥٧:٢٤ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

يعد الحوت الأزرق أكبر حيوان على كوكب الأرض، فهو أكبر بكثير من أي ديناصور، ويتراوح وزنه بين 100 طن إلى 150 طن، أي ما يعادل 340 فيلًا، أو بحجم مبنى مكون من 10 طوابق.

وهذا العملاق الذي يصل طوله نحو 30 مترًا يحتاج إلى تزويد جسمه بالطاقة من خلال قلبه الضخم جدًا الذي يزن نحو 180 كيلوغرام.

ويضخ قلب الحوت الأزرق الذي يتكون من أربع حجرات متساوية الكتلة الأوكسجين إلى جميع أجزاء جسمه مرة واحدة كل 10 ثوان، ويضخ 220 لترًا من الدم في جسده، كما أن نبضات قلبه عالية جدًا بحيث يمكن سماعها على بعد 3 كيلومترات من خلال أجهزة السونار.

وعندما يكون الحوت على سطح الماء، يكون نبض قلب الحوت الأزرق نحو 25 – 35 نبضة في الدقيقة، لكن عندما يغوص في أعماق الماء يمكن أن تنخفض ​​نبضات قلبه إلى ما يقرب من 4 إلى 8 نبضات في الدقيقة، ما يسمح له بتقليل مقدار العمل الذي يقوم به القلب مع الاستمرار في توزيع الدم بالتساوي إلى الجسم.

ورصد دراسة تباطؤ قلب الحوت الأزرق الغاطس إلى 4-8 نبضة في الدقيقة، مع انخفاض شديد بمقدار دقتين فقط، وهو إجراء صارم لتوفير الأوكسجين. بشكل مثير للدهشة، بين تلك الضربات، تقلص الشريان الأبهر للحفاظ على حركة الدم.

عندما سبح الحوت إلى السطح ليتنفس تسارع قلبه إلى 25-37 نبضة في الدقيقة. إذ يعتقد العلماء أن قلب الحوت يعمل بالقرب من الحدود الجسدية ولا يمكن أن يخفق بشكل أسرع، وهذا هو سبب وصول الحيتان إلى أكبر حجم ممكن.

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أربع حجرات أكبر كائن قلب الحوت كوكب الأرض نبضات القلب

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