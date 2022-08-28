«Kafaat» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة كفاءات حلول الأعمال (Kafaat)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

خدمة العملاء.

المؤهلات والخبرات:

شهادة الثانوية العامة فأعلى.

لا يشترط الخبرة (0 – 3) سنوات في مجال ذي صلة.

مطلوب لغة إنجليزية.

المهام:

التفاعل مع العملاء لتوفير المعلومات ومعالجتها والرد على الاستفسارات والمخاوف والطلبات المتعلقة بالخدمات.

الحفاظ على موقف إيجابي وعاطفي ومهني تجاه العملاء في جميع الأوقات.

الرد الفوري على استفسارات العملاء.

التواصل مع العملاء عبر القنوات المختلفة.

التعرف على شكاوى العملاء وحلها.

التعرف على منتجات الشركة للقدرة على الإجابة على الأسئلة.

الاحتفاظ بسجلات تفاعلات العملاء والمعاملات والتعليقات والشكاوى.

التواصل والتنسيق مع الزملاء حسب الضرورة.

التزم بالقواعد واللوائح المحددة للشركة.

عن الشركة:

شركة كفاءات هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تأسست شركة كفاءات لتوفر الحلول و الدعم في توفير الموارد البشرية و إدارات القطاعات الخاصة و العامة حتى أصبحت رائدة في مجال خدمات الموارد البشرية. و ذلك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).