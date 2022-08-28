مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 2 صفر 1444 هجرية، الموافق 29 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:57 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:29 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 2 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:46
المدينة – 4:42
الرياض – 4:14
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:22
المدينة – 12:23
الرياض – 11:55
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:40
المدينة – 6:44
الرياض – 6:15
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:10
المدينة – 8:14
الرياض – 7:45