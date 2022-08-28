مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الإثنين.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون الفجر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 2 صفر 1444 هجرية، الموافق 29 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:57 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:29 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 2 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:46

المدينة – 4:42

الرياض – 4:14

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:23

الرياض – 11:55

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:40

المدينة – 6:44

الرياض – 6:15

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:10

المدينة – 8:14

الرياض – 7:45