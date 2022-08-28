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طائرة صينية ستغير ميزان القوة الجوية.. تعرف عليها؟
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دولي

طائرة صينية ستغير ميزان القوة الجوية.. تعرف عليها؟

طائرة صينية ستغير ميزان القوة الجوية.. تعرف عليها؟
١٢:٢٨:٥٧ ص، الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت الصين خلال فعاليات معرض الجو الصيني الذي يقام في مقاطعة جيلين، عن طائرة التزويد بالوقود الجديدة “YU-20″، مؤكدة أنها تتمتع بقدرات فائقة تمكنها من بلوغ نقاط بعيدة المدى.

بدأ دمج ناقلة الجيل القادم الصينية YU-20 في التدريب على الاستعداد القتالي، ومتوقع أن تعزز الطائرة القدرات التشغيلية طويلة المدى للطائرات الحربية الأخرى، وفقا لمتحدث باسم الصين.

كما أظهر فيديو رسمي كيف تقوم YU-20 بإجراء تدريبات للتزود بالوقود في الجو فوق البحر باستخدام طائرة مقاتلة من طراز J-16 ، بطريقة مشابهة للواقع.

قال الكولونيل الصيني شين جينكي الي قدم الطائرة، إن YU-20 باعتبارها طائرات من الجيل الجديد في الصين يمكنها تعزيز الأنشطة التشغيلية طويلة المدى للقوات الجوية بشكل فعال.

من خلال تلقي التزود بالوقود الجوي، يمكن أن يكون للطائرات الحربية مدى أطول ووقت تشغيل أطول، مما يجعل الطائرات المزودة بالوقود وسيلة أساسية لإظهار القوة العسكرية.

وعادة ما تفتخر الصين بترتيب قواتها الجوية، التي تحتل المركز الثالث على مستوى جيوش العالم، حيث تقول تقارير إن القوات الجوية الصينية أصبحت تمتلك أكثر من ثلاثة آلاف ومائتي طائرة حربية.

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طائرة التزويد طائرة صينية قوات جوية ميزان القوة

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