الكويت تواصل حملاتها على «أوكار الدعارة»: ضبط شبكة مكونة من 12 رجلا وامرأة

تواصل- فريق التحرير:

واصلت وزارة الداخلية في الكويت، حملاتها على أوكار الدعارة لتطهير البلاد من شبكات العمال المنافية، والتي شدد وزير الداخلية على ضرورة مطاردة كل هذه الأعمال المنافية.

وحسب بيان “الداخلية الكويتية”، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص من ضبط 12 شخصاً من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، وتم إحالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، حسب صحيفة القبس.

وعلى الجانب الآخر، تمكنت إدارة مباحث محافظة الأحمدي من ضبط شخص يقوم بانتحال صفة رجال المباحث وسرقة حراس العمارات السكنية ومطلوب على ذمة خمسة قضايا، حيث تم إحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.