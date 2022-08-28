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دولي

مفاجأة.. الشرطة الأمريكية مطالبة بسداد 100 مليون دولار لمتسول.. ما القصة؟

مفاجأة.. الشرطة الأمريكية مطالبة بسداد 100 مليون دولار لمتسول.. ما القصة؟
١١:٥٧:٢٠ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

قضت محكمة أمريكية بتعويض ضخم إلى رجل متسول بسبب ما حدث له من ضابط شرطة، حيث صعقه الأخير ما أدى إلى إصابته بالشلل.

وفي التفاصيل، فقد منحت هيئة محلفين فيدرالية في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية 100 مليون دولار لمتسول سقط وكسر عنقه بعد أن صعقه ضابط شرطة بمسدس صاعق خلال مطاردة على الأقدام، حسبما أفادت وكالات أنباء.

وتعود الواقعة إلى عام 2018، عندما وجد الشرطي جون غرابز رجلا يدعى جيري بلاسينغيم وهو يقوم بالتسول، فقام بملاحقته وصعقه بالكهرباء في ظهره، مما تسبب له بالشلل.

وقال محامي بلاسينغيم إن الضابط ضرب الرجل البالغ من العمر 69 عاما في ظهره حيث كان على بعد حوالي 10 أقدام.

وذكر المحامي فين جونسون: “نظرا لأنه ليس قيد الاعتقال، يمكنه الجري أو القيام بكل ما يريد. سقط جيري بعد صعقه، ووجهه للأمام، مما تسبب بكسور متعددة في الوجه، وإصابة في الدماغ وكسر في العنق”.

وكشفت الكاميرا المثبتة بزي الشرطي لحظة الواقعة، وفقدان جيري للوعي دون حركة بعد صعقه.

ووجدت هيئة المحلفين كلا من مدينة أتلانتا والضابط مذنبين بانتهاك الحقوق المدنية لبلاسينغيم. وقرروا منح 60 مليون دولار له من شرطة أتلانتا، و40 مليون دولار من الشرطي غرابز.

ويتطلب المتسول الأمريكي الآن رعاية طبية طوال اليوم، بسبب حالة الشلل التي أصابته قبل 4 أعوام.

ونوه المحامي أن تكاليف الرعاية الصحية التي تلقاها بلاسينغيم حتى الآن، بلغت 14 مليون دولار.

 

الكلمات الدلالية:
الشرطة الأمريكية تعويض ضخم حكم قضائي متسول

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