للمرة الثالثة خلال شهر .. ولادة طارئة على متن طائرة «كويتية»

تواصل ـ فريق التحرير:

شهدت رحلة الخطوط الجوية الكويتية للمرة الثالثة خلال شهر أغسطس الجاري، ولادة ناجحة وسليمة على متنها، تعامل معها طاقم الطائرة الكويتية، والاطمئنان على حالة الأم والطفل الصحية.

وفي الواحد والعشرين من أغسطس شهدت الخطوط الكويتية وللمرة الثانية، ولادة طفل أيضا؛ حيث قام أفراد طاقم رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم KU117 المتجهة من دولة الكويت إلى مدينة نيويورك، بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت أثناء الرحلة، حيث أدى الطاقم واجبه بكل احترافية ومهنية.

بدورها، أكدت «الكويتية» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على أن تدريبها المتكامل لمنتسبيها وبالأخص أطقم طائراتها بشكل دوري، الذي يجعلهم على أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي حالات طارئة ومفاجئة.

يذكر أن حدثت أيضا ولادة ناجحة على متن رحلة سابقة على الخطوط الجوية الكويتية والتي كانت متجهة إلى الفلبين في الثاني من أغسطس الجاري، عانت خلال الرحلة امرأة حامل من مخاض ما استدعى تدخل طاقم الطائرة التي ساعدها لوضع مولودها بنجاح.