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حكم تبني ولد الغير وتسجيله في الأوراق الرسمية للمصلحة!
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ثقافية

حكم تبني ولد الغير وتسجيله في الأوراق الرسمية للمصلحة!

حكم تبني ولد الغير وتسجيله في الأوراق الرسمية للمصلحة!
١١:٢٦:٢٧ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تبني ولد الغير وتسجيله في الأوراق الرسمية باسم غير أبيه.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير ببث مباشر على سؤال ورد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ جاء فيه: هل يجوز تسجيل ابن الغير ابنا لي بصفتي أنا أبوه بغرض المصلحة.

وأجاب الشيخ بقوله: لا يجوز أن تسجل ابن غيرك وتنسبه إلى نفسك لأي سبب ولأي غرض من الأغراض، لأنه لا يجوز أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، وقد في ذلك اللعن، (لعن الله من انتسب إلى غير أبيه)، كما جاء أيضا: (لعن الله من انتسب إلى غير مواليه).

وأضاف الشيخ: فلا يجوز له أن ينسب ولد غيره إلى نفسه تحت أي مبرر، فلا ينسب الولد إلى غير أبيه؛ بل ينسب فقط إلى أبيه.

الكلمات الدلالية:
الشيخ الخضير اللجنة الدائمة للإفتاء غير أبيه هيئة كبار العلماء

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