لأول مرة منذ 1969.. «التعاون الإسلامي»: اقتحام الاحتلال لباب الأسباط بالأقصى يعد انتهاكًا صارخًا

تواصل- فريق التحرير:

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار انتهاكات المتطرفين لحرمة المسجد الأقصى المبارك عبر اقتحامه من باب الأسباط للمرة الأولى منذ العام 1967م، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وتابع الاتحاد عبر بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ذلك يأتي :” في إطار محاولات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى، معتبرة ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة”.

وحمّل الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها الإسلامية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه انتهاكات الاحتلال التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.