عامل بناء أفغاني يفاجئ الجميع بصوته الشجي في تلاوة القرآن

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يشرح الصدور لعامل في مجال البناء، وهو أفغاني الجنسية وهو يرتل القرآن الكريم بصوت شجيّ يُقلد فيه صوت القارئ محمد صديق المنشاوي.

وأظهر الفيديو الذي نشره ماجد العباسي – إعلامي وناشط في حقوق الأقليات وأهل السنة في إيران _ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، موثق الفيديو وقد دخل إلى عامل بناء أثناء عمله وطلب منه تلاوة القرآن.

وقف الرجل وبدأ في التلاوة بصوت رائع قارئًا سورة ” التين”، حيث تلا بصوت يأثر القلوب، وهو ما حاز إعجاب كل من سمع صوته.