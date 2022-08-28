قرار عاجل من «التعليم» يخص المعلمين بإلغاء أمرٍ استمر عقود

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم ، قرارًا عاجلًا تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 1444، يخص المعلمين بإلغاء العمل بالتحضير الورقي الذي ظل عقودًا معمول به.

وأشعرت الوزارة منسوبيها في كافة إدارات التعليم بمناطق المملكة المختلفة باعتماد التحضير إلكترونيًا عن طريق منصة مدرستي وتمكين المعلمين والمعلمات من إعداد الدروس من خلالها بدلا عن الإعداد والتحضير الكتابي، مؤكدة على ضرورة متابعته من قبل مديري ومديرات المدارس والمشرفين التربويين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع التطوير الكبير الذي شهدته منصة مدرستي أخيرا الذي سيساعد المعلمين والمعلمات على إعداد دروسهم بشكل أفضل وتحديد الاستراتيجيات والأنشطة والوسائل وعمليات التقويم.