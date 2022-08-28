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الهلال الأحمر يباشرُ 397 ألف حالةٍ خلال النصف الأول من 2022م
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الهلال الأحمر يباشرُ 397 ألف حالةٍ خلال النصف الأول من 2022م

الهلال الأحمر يباشرُ 397 ألف حالةٍ خلال النصف الأول من 2022م
١٠:١٤:٤٥ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

تلقَّت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 500.228 بلاغاً، تمكَّنت من مباشرة 397.127 حالةً منها، ونقل 256.877 حالةً إلى مستشفيات المملكة المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع أن الحالات المرضية تصدَّرت عدد الحالات التي باشرتها فرق الهيئة خلال الستة أشهر الماضية، بإجمالي 100.216 حالةً، تلاها التصادم المروري بـ 58.777 حالةً، ثم فقدان الوعي بـ 27.203 حالات، بينما بلغت مشكلات التنفس 14.689 حالةً، وآلام ومشكلات البطن 1168 حالةً فقط.

وأشار الصوينع إلى أن أفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في مختلف المناطق، نجحت خلال النصف الأول من العام الجاري في إقامة نشاطات تطوعية كبيرة استفاد منها مئات الآلاف من الأشخاص، حيث بلغ إجمالي المبادرات التطوعية 3359 مبادرةً شارك بها 33.855 متطوعاً ومتطوعةً، بإجمالي عدد ساعات تطوعية بلغ 454.763 ساعةً، استفاد منها 1.025.354 شخصاً.

وبيَّن أن الهيئة حرصت كذلك على إقامة عددٍ من الدورات والمحاضرات التوعوية التي غطت العديد من المسائل المهمة التي تتماشى مع عمل الهلال الأحمر السعودي، حيث بلغ إجمالي هذه الدورات والمحاضرات 3431، استفاد منها 272.940 شخصاً.

أما عن المبادرات النوعية، فأكد الصوينع أن الهيئة أقامت عدداً من المبادرات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص؛للتدريب على الإسعافات الأولية والأمن والسلامة لمختلف شرائح العاملين بهذه القطاعات؛لرفع وعيهم وإسهامهم في نشر ثقافة الخدمات الإسعافية،وقد نجحت أفرع الهيئة بمختلف المناطق في تنظيم 1740 مبادرةً نوعيةً، بينها 1505 مع القطاع العام، و 235 مع القطاع الخاص.

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الاسعاف السعودية الهلال الأحمر بلاغات

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