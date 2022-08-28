كشفته كاميرات المراقبة.. شاهد هندي يسرق طفلا من أحضان أمه في لمح البصر

تواصل ـ فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو متداول لرجل هندي يسرق طفل رضيع من أحضان أمه في أقل من لمح البصر، غضبا عارما في الهند وشكل صدمة للشعب الهندي.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرجل الهندي في محطة ماثورا شمال شرق الهند؛ عندما اقترب من امرأة مشردة تنام مع رضيعها على الرصيف فحمله بهدوء ثم ركب القطار وهرب.

من جانبها شكلت الشرطة الهندية فرقا للبحث عن هذا الرجل الذي كشفته كامرات المراقبة، كما شارك المواطنون الغاضبون في البحث عن الرجل معهم، ولازالت عملية البحث جارية.