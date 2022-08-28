الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم
أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الأحد
نصائح مهمة لتعزيز صحة الطلاب والطالبات في المدارس
وزارة الدفاع تعلن عن الوظائف المطلوبة وأماكن العمل.. إليكم طريقة التقديم الآن
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
شاهد.. سقوط بردية قوية على «جبل رضوى»

محليات

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم
١٠:٠٥:٥٦ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedin)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير التدقيق الداخلي. (Internal Audit Manager)

الوصف الوظيفي:

للمساعدة في تطوير خطة التدقيق السنوية، وإدارة أداء مهام التدقيق ومراجعة أوراق العمل وتقارير التدقيق ؛ تحرير التقارير التي أعدها المدققون الآخرون وكذلك جداول وخطط عمليات المراجعة ؛ وتخطيط المشروعات، وتقييم المخاطر وتطوير اتجاه المراجعة.

المؤهلات والخبرات:

  1. درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
  2. معرفة قوية بالمعايير والإجراءات وسياسات المراجعة العامة.
  3. لديه اهتمام كبير في العمل مع أشخاص مختلفين.
  4. قدرة قوية على الإشراف على الموظفين وتدريبهم ، بما في ذلك تنظيم مهام العمل وتحديد أولوياتها وجدولتها.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة التخصصات الصحية عبر موقع لينكدإن، من خلال رابط التقديم التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
تعليق الدراسة غداً الأربعاء في جامعة الدمام

تعليق الدراسة غداً الأربعاء في جامعة الدمام

منذ 9 سنوات
«الأمن العام» يحذر من شركات «الفوركس» غير المرخصة: بلغوا عنها

«الأمن العام» يحذر من شركات «الفوركس» غير المرخصة: بلغوا عنها

منذ سنتين
«الغذاء والدواء» تضبط شحنة «زنجبيل مجفف» مخزّنة مع مبيد ذا سمية عالية (صور)

«الغذاء والدواء» تضبط شحنة «زنجبيل مجفف» مخزّنة مع مبيد ذا سمية عالية (صور)

منذ سنة واحدة
بالصور.. إهمال في إزالة آثار حفريات بمكة يترصد لإطارات السيارات

بالصور.. إهمال في إزالة آثار حفريات بمكة يترصد لإطارات السيارات

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *