وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedin)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير التدقيق الداخلي. (Internal Audit Manager)

الوصف الوظيفي:

للمساعدة في تطوير خطة التدقيق السنوية، وإدارة أداء مهام التدقيق ومراجعة أوراق العمل وتقارير التدقيق ؛ تحرير التقارير التي أعدها المدققون الآخرون وكذلك جداول وخطط عمليات المراجعة ؛ وتخطيط المشروعات، وتقييم المخاطر وتطوير اتجاه المراجعة.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية. معرفة قوية بالمعايير والإجراءات وسياسات المراجعة العامة. لديه اهتمام كبير في العمل مع أشخاص مختلفين. قدرة قوية على الإشراف على الموظفين وتدريبهم ، بما في ذلك تنظيم مهام العمل وتحديد أولوياتها وجدولتها.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة التخصصات الصحية عبر موقع لينكدإن، من خلال رابط التقديم التالي (اضغط هنا).