أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الأحد

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية سريلانكا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية.. المزيد هنا:

في «قلب جدة».. بدء الأعمال الإنشائية لصناعة وجهة عالمية

بدأت شركة وسط جدة للتطوير المُطوِّر الرئيس لمشروع وسط جدة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالأعمال الإنشائية.. المزيد هنا :

«الراحمون يرحمهم الرحمن» .. وجد قطة نائمة أمام صراف آلي وهذا ما فعله

في مشهد جميل يدل على رقي المشاعر التي حثّ عليها دين الإسلام في الإحسان إلى كل شيء؛ لم يزعج رجل قطة قد.. المزيد هنا :

بـ 17 طعنة.. العثور على قاتلة دوغينا ابنة مستشار بوتين مقتولة في إستونيا

أكدت مصادر إعلامية أنه تم العثور على قاتلة داريا دوغينا، ابنة ألكسندر دوغين المستشار الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.. المزيد هنا:

أول فيديو.. كاميرا مراقبة توثق عملية اغتيال ضابط أوكراني بعد خيانته وانضمامه لروسيا

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة اغتيال ضابط أوكراني سابق انضم للمخابرات الروسية.. المزيد هنا:

نيزك أو حرب نووية؟.. دراسة مرعبة تتوقع فقدان نصف سكان العالم في هذا الموعد

توقعت دراسة حديثة أن يفقد العالم نصف سكانه بحلول عام 2100، لكن الدراسة أثارت الجدل بين علماء . المزيد هنا:

أهالي عرعر يشيّعون فقيد حادثة المغرب «موسى العنزي» (صور)

شيّع أهالي مدينة عرعر، مساء اليوم الأحد، المواطن المُتَوفَى “موسى العنزي” بالصلاة عليه بجامع الملك عبدالعزيز “المغسلة” بحي الفيصلية.. المزيد هنا :

لم تحدث من قبل.. لقطات جوية ومشاهد توثق حجم الدمار الكبير جراء السيول في باكستان

تشهد باكستان منذ أيام موجة فيضانات وسيول لم تشهدها في تاريخها، حيث قتل أكثر من 1000 فيما.. المزيد هنا :

ترهيب وإعدام وهمي.. فيديو جديد يوثق جرائم مليشيا الحوثي

وثق مقطع فيديو صادم، استمرار جرائم مليشيا الحوثي في اليمن، حيث عاش شاب لحظات مرعبة، بعدما أقدمت المليشيات.. المزيد هنا :

عاجل.. لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدعو المواطنين لاستكمال إجراءات صرف التعويضات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن لجنة الأحياء العشوائية بجدة تدعو المواطنين لاستكمال إجراءات صرف التعويضات.. المزيد هنا :