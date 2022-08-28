نصائح مهمة لتعزيز صحة الطلاب والطالبات في المدارس

تواصل – فريق التحرير:

أكد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أهمية الحرص على جودة ونقاوة مياه الشرب في المدرسة.

كما نصح الذيابي، عبر حسابه في “تويتر”، بأهمية توعية الطلاب بأهمية اللقاحات والتطعيمات وتشجيعهم على أخذها، حيث تعد من العوامل المهمة لتعزيز صحة الطلاب والطالبات”.

وفي وقت سابق، وجهت وزرة الصحة أبناء المملكة من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، أن أفضل ساعات النوم هي أثناء الليل؛ وأن التعود على النوم المبكر في ساعات الليل، من أهم تجهيزات الطلاب قبل العودة للدراسة.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ عدد الساعات الطبيعية التي يحتاجها الطلاب سواء في المرحلة الابتدائية أو غيرها من المراحل.

عدد ساعات النوم:

ـ المرحلة الابتدائية:

9 ـ 11 ساعة تقريبا باليوم

ـ المتوسط والثانوي:

8 ـ 10 ساعة تقريبا باليوم

وأكدت وزارة الصحة في توجيه مهم لأولياء أمور الطلاب والطالبات، أن عدم نوم ابنك ساعات كافية يؤثر على تحصيله الدراسي.