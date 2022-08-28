وزارة الدفاع تعلن عن الوظائف المطلوبة وأماكن العمل.. إليكم طريقة التقديم الآن

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فتحت القوات البحرية الملكية باب التقديم اليوم الأحد، لشغل 269 وظيفة للمواطنين فقط، وذلك للتعاقد على برنامج المساندة الفنية في عدة مدن بالمملكة، والتقديم عبر بوابة التوظيف في موقع وزارة الدفاع، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

– أخصائي تخطيط وتنظيم امداد وتموين.

– أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية.

– أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.

– أخصائي جودة ونوعية فحص​ اجهزة بحرية.

– امين مكتبة فنيـة.

– أخصائي انتاج مرئي ومسموع.

– أخصائي تخطيط وتنظيم أجهزة ومعدات.

– أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن.

– أخصائي تصوير سينمائي.

– أخصائي عقود.

– أخصائي ميزانية.

– باحث موارد بشرية.

– فني تموين.

– فني قطع غيار.

– فني مطبعة.

– فني مناولة مواد.

– مأمور مشتريات.

– محاسب.

– مخرج تلفزيوني.

– مساعد طاهي.

– مهندس اتصالات حاسب الي.

– مهندس نظم.

– أخصائي تخطيط وتنظيم امداد وتموين.

– أخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية.

– أخصائي جودة ونوعية فحص اجهزة بحرية.

– أخصائي اجتماعي.

– أخصائي اختبارات.

– أخصائي موارد بشرية.

– أخصائي مونتاج.

– باحث قانوني.

– حلاق.

– طاهي.

– عامل مطبخ/سفرجي.

– عامل مغسلة.

– فني الرفع والربط.

– فني الكترونيات.

– فني الكترونيات اجهزة القياس.

– فني الكترونيات نظم تحكم.

– فني اليكترونيات اجهزة مصغرة.

– فني اليكترونيات الاتصالات.

– فني بوصلة كهربائية.

– فني تثبيت انابيب سفن.

– فني تغليف مواد.

– فني تموين.

– فني حدادة سفن.

– فني خراطة.

– فني دهان سفن.

– فني شبكات حاسب آلي.

– فني صفائح معدنية .

– فني صمامات ومضخات.

– فني صيانة بدن زوارق.

– فني صيانة حاسب الي.

– فني صيانة سفن (غواص).

– فني صيانة طوربيدات.

– باحث توظيف موارد بشرية.

– فني صيانة أجهزة مساندة.

– فني صيانه ميكانيكية.

– فني ميكانيكا بحري.

– فني ميكانيكا صالة البولنج.

– فني ميكانيكا محركات سفن.

– فني صيانة هياكل طائرات.

– فني صيانة هيكل سفينة.

– فني فحص أجهزة كهربائية.

– فني كهرباء سفن.

– فني كهرباء طائرات.

– فني لحام سفن.

– فني مناولة مواد.

– فني ميكانيكا أسلحة بحرية.

– فني ميكانيكا سفن تكييف وتبريد.

– فني ميكانيكا طائرات.

– فني ميكانيكا عربات.

– فني هيدروليك.

– مبرمج.

– مترجم.

– محاسب.

– مدرب رياضي.

– مدرب كهرباء سفن.

– مدرب مضخات وصمامات.

– مدرب هندسة أسلحة بحرية.

– مدقق حسابات.

– مراقب إعاشة.

– مساعد طاهي.

– مشغل كرين.

– مصمم جرافيك.

– “مطور سيناريو محاكاة .

– العمليات التكتيكية”.

– معلم اتصالات.

– معلم الكترونيات.

– معلم الكترونيات / حرب الكترونية.

– معلم تحكم / مشبه التكتيك البحري.

– معلم تحليل عمليات.

– معلم دراسات إسلامية.

– معلم رياضيات.

– معلم كهرباء.

– معلم لغة انجليزية.

– معلم ميكانيكا محركات سفن.

– معلم هندسة اسلحة بحرية.

– مهندس شبكات.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس​ كهرباء بحري.

– مهندس ​الكترونيات.

– أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن.

– أخصائي جودة ونوعية فحص​اجهزة .

– أخصائي تخطيط وتنظيم امداد وتموين.

– خباز.

– طاهي.

– عامل مطبخ/سفرجي.

– فني اختبارات وتجارب.

– فني الرفع والربط.

– فني الكترونيات.

– فني الكترونيات ( مشبهات).

– فني الكترونيات اجهزة قياس.

– فني الكترونيات رادار.

– فني الكترونيات(متسلق هوائيات).

– فني بوصلة كهربائية.

– فني تثبيت انابيب سفن.

– فني تموين.

– فني خراطة.

– فني دهان سفن.

– فني رسم هندسي.

– فني سفح بالرمل.

– فني شبكات.

– فني صيانة أجهزة مساندة.

– فني صيانة سفن (غواص).

– فني كهرباء.

– فني كهرباء سفن.

– فني كهرباء طائرات.

– فني محركات طائرات.

– مشغل كرين.

– فني ميكانيكا بحري.

– فني ميكانيكا سفن تكييف وتبريد.

– فني ميكانيكا صيانة اجهزة مساندة.

– فني ميكانيكا عربات.

– فني ميكانيكا محركات سفن.

– فني ميكانيكا هيدروليك سفن.

– فني هيدروليك طائرات.

– مدرب طباخة.

– مدرس حرب الكترونية.

– مراقب موانئ الحوض​ الجاف.

– مساعد طاهي.

– “مطور سيناريو محاكاة .

– العمليات التكتيكية”.

– مطور مناهج.

– معلم اصلاح وبناء سفن.

– معلم الكترونيات .

– معلم امداد وتموين.

– معلم أخصائي عمليات.

– معلم تطوير مناهج.

– معلم ميكانيكا .

– معلم هيدروليك.

– مهندس الكترونيات.

– مهندس ميكانيكا بحرية.

– مهندس هياكل بحرية.

أماكن العمل:

(الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، جازان).

موعد التقديم:

– بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/01هـ الموافق 2022/08/28م ومن المقرر أن ينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/02/07هـ الموافق 2022/09/03م.

طريقة التقديم – (اضغط هنا).