شاهد.. سقوط بردية قوية على «جبل رضوى»

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقطا كثيفا للبرد على جبل رضوى بوادي رخو شمال شرق ينبع.

ووثق مقطع فيديو، تساقطا كثيفا للبرد مصحوبة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.