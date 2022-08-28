الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. سقوط بردية قوية على «جبل رضوى»
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محليات

شاهد.. سقوط بردية قوية على «جبل رضوى»

شاهد.. سقوط بردية قوية على «جبل رضوى»
٠٨:٥٧:١٤ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقطا كثيفا للبرد على جبل رضوى بوادي رخو شمال شرق ينبع.

ووثق مقطع فيديو، تساقطا كثيفا للبرد مصحوبة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.

الكلمات الدلالية:
أمطار البرد جبل رضوى عاصفة بردية ينبع

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