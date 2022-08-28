وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير(مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن وظائف شاغرة من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفة:
ـ كبير أخصائي جودة الخدمات اللوجستية
ـ مدير التطوير
ـ كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء
ـ مدير معماري مشارك
ـ مدير مشروع معاون
ـ مهندس تخطيط أول
ـ مدير معماري مشارك
ـ مدير نمذجة معلومات البناء
ـ مدير معماري مشارك
ـ وغيرها…
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا