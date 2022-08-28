وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير(مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن وظائف شاغرة من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفة:

ـ كبير أخصائي جودة الخدمات اللوجستية

ـ مدير التطوير

ـ كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء

ـ مدير معماري مشارك

ـ مدير مشروع معاون

ـ مهندس تخطيط أول

ـ مدير معماري مشارك

ـ مدير نمذجة معلومات البناء

ـ مدير معماري مشارك

ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا