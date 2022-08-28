الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
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وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير «مملوكة لصندوق الاستثمارات»
٠٨:٥٩:٣٥ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير(مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن وظائف شاغرة من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفة:

ـ كبير أخصائي جودة الخدمات اللوجستية
ـ مدير التطوير
ـ كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء
ـ مدير معماري مشارك
ـ مدير مشروع معاون
ـ مهندس تخطيط أول
ـ مدير معماري مشارك
ـ مدير نمذجة معلومات البناء
ـ مدير معماري مشارك
ـ وغيرها…

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا

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