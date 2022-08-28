أسماء المقبولين في كلية المسجد النبوي للعام الدراسي 1444 والمستندات المطلوبة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت كلية المسجد النبوي أسماء الطلاب المقبولين للدراسة في الفصل الدراسي الأول ١٤٤٤هـ.
وأوضحت الكلية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب المقبولين من خلال الرابط اضغط هنا:
وأشارت الكلية إلى أنه يتم رفع الملفات إلكترونيا والحضور لمطابقتها ابتداءً من يوم الإثنين 1444/2/2هـ، علماً بأن آخر موعد لتسليم الملفات الخميس 1444/2/12هـ.
ويمكن للطلاب رفع الملفات من خلال هذا الرابط اضغط هنا:
كما يجب عليهم إرسال المستندات المطلوبة مع رفع الملف.. ولمعرفة المستندات المطلوبة اضغط هنا :