كيف تختار حقيبة مدرسية صحية لأبنائك؟

تواصل ـ فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة المواطنين إلى عدة مواصفات لابد أن تتوافر في الحقيبة المدرسية، لكي تكون سبب راحة للطفل وليس إزعاجا وحملا ثقيلا.

ونشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، إنفوجرافا أوضحت فيه مواصفات الحقيبة المدرسية التي تحمي الطالب حتى لايتعرض لأي إصابات -لاقدر الله-

ونوهت ببعض هذه المواصفات عند اختيارك السليم للحقيبة المدرسية:

ـ حزام كتف مبطن

ـ تحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن

ـ وزن الحقيبة المدرسية أقل من 10 % من وزن الطالب

ـ ألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد

ـ لا ينصح باستخدام الحقائب ذات العجلات لأنها لا تتناسب مع حجم الطالب وقد تسبب آلام في الظهر والكتف.