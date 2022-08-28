وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية للعمل في الرياض

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: