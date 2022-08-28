الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية للعمل في الرياض
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فرص

وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية للعمل في الرياض
٠٧:٥٣:٥٨ م، الأحد، ١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة  في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت ان يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • باحث علمي مساعد (مركز عمليات الطوارئ النووية).

ملخص الوظيفة:

  • المناوبة في مركز عمليات الطوارئ النووية لمراقبة أنظمة المركز وتوثيق الإنذارات واستقبال بلاغات الطوارئ النووية أو الإشعاعية الوطنية والدولية من خلال قنوات متعددة والتعامل معها بشكل فوري على مدار 24 ساعة.

المهام والمسؤوليات:

  • العمل بنظام المناوبات لتشغيل مركز عمليات الطوارئ النووية على مدار 24 ساعة، بما فيها ساعات العمل الإضافية إذا دعت الحاجة، للقيام بالتالي:
  • متابعة منصات الإنذار بشكل مستمر (الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي المستمر والإنذار المبكر، شبكة الأمن النووي، ومنصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها).
  • استلام البلاغات عن الحوادث النووية أو الإشعاعية عند ورودها لمركز عمليات الطوارئ النووية عن طريق قنوات الاتصال (الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني وغيرها).
  • تقديم المشورة والتوجيهات الأولية للمبلّغ وتعبأة النماذج ذات العلاقة.
  • أي مهام أخرى إضافية في إطار المعرفة والقدرة والمهارة المرتبطة بالوظيفة والموظف.

طريقة التقديم:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 28  أغسطس  2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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الرياض فرص هيئة الرقابة النووية وظائف

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