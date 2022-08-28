وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية للعمل في الرياض
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المسمى الوظيفي:
- باحث علمي مساعد (مركز عمليات الطوارئ النووية).
ملخص الوظيفة:
- المناوبة في مركز عمليات الطوارئ النووية لمراقبة أنظمة المركز وتوثيق الإنذارات واستقبال بلاغات الطوارئ النووية أو الإشعاعية الوطنية والدولية من خلال قنوات متعددة والتعامل معها بشكل فوري على مدار 24 ساعة.
المهام والمسؤوليات:
- العمل بنظام المناوبات لتشغيل مركز عمليات الطوارئ النووية على مدار 24 ساعة، بما فيها ساعات العمل الإضافية إذا دعت الحاجة، للقيام بالتالي:
- متابعة منصات الإنذار بشكل مستمر (الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي المستمر والإنذار المبكر، شبكة الأمن النووي، ومنصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها).
- استلام البلاغات عن الحوادث النووية أو الإشعاعية عند ورودها لمركز عمليات الطوارئ النووية عن طريق قنوات الاتصال (الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني وغيرها).
- تقديم المشورة والتوجيهات الأولية للمبلّغ وتعبأة النماذج ذات العلاقة.
- أي مهام أخرى إضافية في إطار المعرفة والقدرة والمهارة المرتبطة بالوظيفة والموظف.
طريقة التقديم:
وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 28 أغسطس 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).