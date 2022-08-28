ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية سريلانكا

تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس رانيل ويكريمسينغه رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، معالي المبعوث الخاص لفخامة الرئيس السريلانكي وزير البيئة وتشجيع الاستثمار الخارجي السيد نصير أحمد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.