طفلة تعود للحياة في جنازتها وبعد ساعات قليلة حدثت المفاجأة

تواصل- وكالات:

أعلن الأطباء وفاة طفلة مكسيكية تبلغ من العمر 3 سنوات، لتصاب عائلة الطفلة بحالة انهيار وحزن، لكن وأثناء جنازة الطفلة حدثت المفاجأة بأن الطفلة تحرك عينيها وأنها لازالت على قيد الحياة.

أسرع والدها بنقلها مرة أخرى إلى المستشفي، حيث اتهمت عائلة الطفلة مستشفى ساليناس دي هيدالغو، بالإهمال بعد إعلان وفاة الطفلة في وقت مبكر.

وحسب صحيفة “إل يونيفرسالط، فإن الفتاة كانت تعاني من آلام في المعدة وقيء وحمى عندما أخذتها والدتها لرؤية طبيب أطفال في مدينة فيلا دي راموس في 17 أغسطس.

وأوصى الطبيب بنقل الطفلة إلى المستشفى في ولاية سان لويس بوتوسي وسط المكسيك لتلقي العلاج من الجفاف.

وخرجت الطفلة من المستشفى بوصفة طبية للباراسيتامول، الذي يعالج الألم والحمى، لكن صحتها استمرت بالتدهور، وتم على الإثر نقلها مرة أخرى إلى المستشفى.

وقالت والدتها إن الأطباء استغرقوا وقتا طويلا لربطها بأجهزة إمداد الأكسجين، وبعد أن نجحوا في ذلك، أخرجوني من الغرفة، وتم إعلان وفاة كاميلا في وقت لاحق بسبب الجفاف.

في اليوم التالي، أقيمت جنازة للطفلة، لكن والدتها لاحظت وجود ضباب على النافذة الزجاجية للتابوت.

وقال حاضرون آخرون في الجنازة للأم إنها لا بد أنها كانت تهلوس وأثنوها عن فتح التابوت.

ومع ذلك، ورد أن جدة كاميلا هرعت لإلقاء نظرة فاحصة عندما لاحظت أن عيون كاميلا تتحرك واكتشفت أن لديها نبضا.

وتم نقل كاميلا بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ساليناس، حيث حاول الأطباء دون جدوى إنعاشها وأعلنوا وفاتها مرة أخرى، هذه المرة نتيجة “وذمة دماغية وفشل غذائي”.